Божович заявил, что остается у руля «Крыльев Советов» - Советский спорт
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14 июня 2019 14:17ФутболГичунцев Артур

Божович заявил, что остается у руля «Крыльев Советов»

Специалист принял команду в октябре 2018 года.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о планах на будущее.

«Мы встретились и поговорили с Василисом Зиакисом, который курирует футбол в Самарской области, и со спортивным директором Геннадием Голубиным. Пообщались нормально. Меня спросили, есть ли желание работать. Я ответил: «Почему нет». Так что у нас был короткий разговор. Я просто подтвердил свое желание работать в клубе», – цитирует специалиста Sport24.ru.

В минувшем сезоне самарский клуб занял 13-е место в таблице РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата страны.

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