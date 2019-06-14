Божович заявил, что остается у руля «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о планах на будущее.
«Мы встретились и поговорили с Василисом Зиакисом, который курирует футбол в Самарской области, и со спортивным директором Геннадием Голубиным. Пообщались нормально. Меня спросили, есть ли желание работать. Я ответил: «Почему нет». Так что у нас был короткий разговор. Я просто подтвердил свое желание работать в клубе», – цитирует специалиста Sport24.ru.
В минувшем сезоне самарский клуб занял 13-е место в таблице РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата страны.
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