Роман Еременко: Потрясающие болельщики повлияли на мое решение остаться в «Ростове» 32-летний финн подписал четырехлетний контракт с клубом.

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал подписание нового контракта с клубом, который рассчитан на четыре года.

«Очень хочу забить свой первый гол на «Ростов Арене», – приводит слова 32-летнего финна официальный сайт клуба. – У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в «Ростове».

Напомним, Еременко перешел в «Ростов» в январе этого года после того, как провел три месяца в «Спартаке». В весенней части сезона он сыграл за команду в 11 матчах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

С 2016 по 2018 годы Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина. А до этого он выступал в России за «Рубин» и ЦСКА.