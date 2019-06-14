Испанец Серрано покинул тренерский штаб «Зенита»

«Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе испанца Исаака Серрано, который занимал должность тренера по физической подготовке.
«Выпускник университета Рамона Люля в Барселоне, до того, как присоединиться к петербуржцам занимался исследованиями и преподавательской деятельностью в университете фундаментальных наук в Мурсии и университете Льейды, а также практиковал в собственной клинике в Барселоне.
«Зенит» благодарит Исаака за сотрудничество и желает новых успехов!», – говорится в сообщении пресс-службы.
В минувшем сезоне питерский клуб под руководством Сергея Семака досрочно выиграл РПЛ.
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