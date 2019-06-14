Состав московского «Динамо» пополнил защитник «Рубина» - Советский спорт
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14 июня 2019 18:34ФутболГичунцев Артур

Состав московского «Динамо» пополнил защитник «Рубина»

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Российский защитник Игорь Калинин продолжит карьеру в московском «Динамо».

Сегодня, 14 июня, игрок подписал трехлетний контракт. О других деталях сделки не уточняется.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел за «Рубин» 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.

Добавим, что ранее Калинин защищал цвета «Краснодара».

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