Состав московского «Динамо» пополнил защитник «Рубина»

Российский защитник Игорь Калинин продолжит карьеру в московском «Динамо».
Сегодня, 14 июня, игрок подписал трехлетний контракт. О других деталях сделки не уточняется.
В минувшем сезоне 24-летний футболист провел за «Рубин» 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
Добавим, что ранее Калинин защищал цвета «Краснодара».
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