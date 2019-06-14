Фернандес обогнал Головина в рейтинге самых дорогих россиян - Советский спорт
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14 июня 2019 18:46ФутболКоноплев Александр

Фернандес обогнал Головина в рейтинге самых дорогих россиян

Бразилец ценится выше всех в России.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные цены футболистов.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценивается в 30 миллионов евро. Он самый дорогой российский футболист. Предыдущий лидер рейтинга Александр Головин из «Монако» потерял в цене пять миллионов евро — теперь он стоит 25 миллионов.

Третье место у форварда ЦСКА Федора Чалова, полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы – их можно купить за 16 миллионов каждого.

Кроме них в топ-10 попали Алексей Миранчук («Локомотив», 15 млн), Роман Зобнин («Спартак», 14), Далер Кузяев («Зенит», 11), Федор Смолов («Локомотив», 11), Андрей Лунев («Зенит», 10,5).

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