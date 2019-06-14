Трансферный лист Дзюбы подорожал на три млн евро - Советский спорт
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14 июня 2019 18:49ФутболГичунцев Артур

Трансферный лист Дзюбы подорожал на три млн евро

В минувшем сезоне он стал лучшим ассистентом РПЛ, а также досрочно выиграл чемпионат страны.

На сайте авторитетного портала Transfermarkt обновилась стоимость нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

С сегодняшнего дня этот ценник составляет 16 млн евро.

Отметим, что в декабре 2018 года игрок сборной России стоил 13 млн евро.

В минувшем сезоне 30-летний футболист отыграл на клубном уровне 37 матчей, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач.

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