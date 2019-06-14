Форвард «ПСЖ» Диаби стал игроком «Байера» - Советский спорт
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14 июня 2019 19:29ФутболГичунцев Артур

Форвард «ПСЖ» Диаби стал игроком «Байера»

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Нападающий «ПСЖ» Мусса Диаби продолжит карьеру в чемпионате Германии. Сегодня, 14 июня, он стал футболистом леверкузенского «Байера».

Отмечается, что его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

19-летний француз начал выступление за основу парижан летом 2018 года.

В минувшем сезоне он отыграл 25 матчей в рамках лиги 1, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

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