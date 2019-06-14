Форвард «ПСЖ» Диаби стал игроком «Байера»

Нападающий «ПСЖ» Мусса Диаби продолжит карьеру в чемпионате Германии. Сегодня, 14 июня, он стал футболистом леверкузенского «Байера».
Отмечается, что его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
19-летний француз начал выступление за основу парижан летом 2018 года.
В минувшем сезоне он отыграл 25 матчей в рамках лиги 1, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
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