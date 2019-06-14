Орещук: Калинин повысит конкуренцию в «Динамо», возлагаем на него большие надежды

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал подписание контракта с российским защитником Игорем Калининым.
«Калинин – молодой перспективный футболист, который усилит позицию левого защитника в нашей команде и повысит конкуренцию в линии обороны в целом.
Я считаю, что это удачная сделка. Знаю, что Игорь стремится выступать за сборную России. Надеюсь, что он будет прогрессировать в «Динамо», принесет пользу клубу и получит возможность играть за национальную команду. Мы возлагаем на него большие надежды», – заявил Орещук для Sport24.ru.
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