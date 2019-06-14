Лотар Маттеус: Хамес сказал мне, что Роналду пригласил его в «Ювентус»

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус сообщил о разговоре с полузащитником Хамесом Родригесом.
Он отметил, что во время празднования чемпионского титула игрок заявил, что действительно контактировал с Криштиану Роналду о переходе в «Ювентус».
«У меня состоялся разговор с Хамесом во время празднования чемпионского титула «Баварии». Он заявил мне, что Роналду контактировал с ним, и пригласил в «Ювентус», – цитирует Маттеуса Goal.com.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать игрока за 50 млн евро. Среди претендентов также числится «Наполи».
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