Лотар Маттеус: Хамес сказал мне, что Роналду пригласил его в «Ювентус» - Советский спорт
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14 июня 2019 20:39ФутболГичунцев Артур

Лотар Маттеус: Хамес сказал мне, что Роналду пригласил его в «Ювентус»

Колумбиец выступал за «Баварию» на правах аренды, а этим летом вернулся в мадридский «Реал».

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус сообщил о разговоре с полузащитником Хамесом Родригесом.

Он отметил, что во время празднования чемпионского титула игрок заявил, что действительно контактировал с Криштиану Роналду о переходе в «Ювентус».

«У меня состоялся разговор с Хамесом во время празднования чемпионского титула «Баварии». Он заявил мне, что Роналду контактировал с ним, и пригласил в «Ювентус», – цитирует Маттеуса Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать игрока за 50 млн евро. Среди претендентов также числится «Наполи».

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