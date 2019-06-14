«ПСЖ» объявил о возвращении Леонардо Леонардо: трижды в одну реку.

Бразилец Леонардо вернулся в «ПСЖ». Чемпиону мира 1994 года достался пост спортивного директора клуба, который он занимал с 2011 по 2013 год. С учетом выступления Леонардо за парижский клуб, это его второе возвращение в «ПСЖ».

– Очень рад снова вернуться в «ПСЖ». Это очень важный клуб для меня. Я возвращаюсь в Париж полным энергии, – приводит слова Леонардо пресс-служба «ПСЖ».

Ранее Леонардо был спортивным директором «Милана».