«ПСЖ» объявил о возвращении Леонардо

Бразилец Леонардо вернулся в «ПСЖ». Чемпиону мира 1994 года достался пост спортивного директора клуба, который он занимал с 2011 по 2013 год. С учетом выступления Леонардо за парижский клуб, это его второе возвращение в «ПСЖ».
– Очень рад снова вернуться в «ПСЖ». Это очень важный клуб для меня. Я возвращаюсь в Париж полным энергии, – приводит слова Леонардо пресс-служба «ПСЖ».
Ранее Леонардо был спортивным директором «Милана».
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