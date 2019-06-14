Марко Трабукки: Еременко отказал трем российским клубам Сегодня, 14 июня, финский футболист подписал четырехлетний контракт.

Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, рассказал об интересе со стороны других клубов, отметив, что у его клиенты были более выгодные предложения.

«Были три других клуба, которые интересовались Еременко, но Роман принял решение остаться в «Ростове». Он отказался от этих предложений, хотя два клуба предлагали были более выгодные условия в финансовом плане», – цитирует Трабукки Sport24.ru.

Еременко перешел в «Ростов» в январе этого года из «Спартака». В 11 матчах за команду он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.