Марко Трабукки: Еременко отказал трем российским клубам - Советский спорт
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14 июня 2019 21:18ФутболГичунцев Артур

Марко Трабукки: Еременко отказал трем российским клубам

Сегодня, 14 июня, финский футболист подписал четырехлетний контракт.

Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, рассказал об интересе со стороны других клубов, отметив, что у его клиенты были более выгодные предложения.

«Были три других клуба, которые интересовались Еременко, но Роман принял решение остаться в «Ростове». Он отказался от этих предложений, хотя два клуба предлагали были более выгодные условия в финансовом плане», – цитирует Трабукки Sport24.ru.

Еременко перешел в «Ростов» в январе этого года из «Спартака». В 11 матчах за команду он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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