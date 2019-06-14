Хавбек «Брайтона» объяснил, почему отказался от предложения «Спартака»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер подтвердил информацию об интересе московского «Спартака», отметив, что хочет перейти в «Боку Хуниорс».
«Спартак» вышел на меня раньше остальных, но в тот момент я уже принял решение вместе с «Брайтоном».
Думаю, для меня будет лучше, если я перейду «Боку», – приводит слова Мак Алистера Twitter Planeta Boca Juniors.
Напомним, аргентинец стал игроком «Брайтона» в январе 2019 года. Клуб выкупил его у «Аргентинос Хуниорс» за 8 млн евро. Он провел минувший сезон в этой команде на правах аренды.
В минувшем сезоне на его счету пять голов и одна голевая передача в 23 матчах.
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