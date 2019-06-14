Хавбек «Брайтона» объяснил, почему отказался от предложения «Спартака» - Советский спорт
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14 июня 2019 21:28ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Брайтона» объяснил, почему отказался от предложения «Спартака»

Ранее сообщалось, что российский клуб готов выложить за его трансфер 20 млн евро.

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер подтвердил информацию об интересе московского «Спартака», отметив, что хочет перейти в «Боку Хуниорс».

«Спартак» вышел на меня раньше остальных, но в тот момент я уже принял решение вместе с «Брайтоном».

Думаю, для меня будет лучше, если я перейду «Боку», – приводит слова Мак Алистера Twitter Planeta Boca Juniors.

Напомним, аргентинец стал игроком «Брайтона» в январе 2019 года. Клуб выкупил его у «Аргентинос Хуниорс» за 8 млн евро. Он провел минувший сезон в этой команде на правах аренды.

В минувшем сезоне на его счету пять голов и одна голевая передача в 23 матчах.

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