«Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японца - Советский спорт
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14 июня 2019 22:22ФутболКоноплев Александр

«Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японца

4 июня хавбеку исполнилось 18 лет.

«Реал» о переходе из «Токио» полузащитника Таке Кубо. В следующем сезоне футболист будет выступать за молодежку мадридского клуба. Отметим, что в 2015 году Кубо не прошел просмотр в «Барселоне».

9 июня футболист дебютировал за сборную Японии в товарищеском матче против Сальвадора.

В нынешнем сезоне на счету Кубо пять мячей в 16 играх за «Токио» во всех турнирах.

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