«Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японца 4 июня хавбеку исполнилось 18 лет.

«Реал» о переходе из «Токио» полузащитника Таке Кубо. В следующем сезоне футболист будет выступать за молодежку мадридского клуба. Отметим, что в 2015 году Кубо не прошел просмотр в «Барселоне».

9 июня футболист дебютировал за сборную Японии в товарищеском матче против Сальвадора.

В нынешнем сезоне на счету Кубо пять мячей в 16 играх за «Токио» во всех турнирах.