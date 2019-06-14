«Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японца

«Реал» о переходе из «Токио» полузащитника Таке Кубо. В следующем сезоне футболист будет выступать за молодежку мадридского клуба. Отметим, что в 2015 году Кубо не прошел просмотр в «Барселоне».
9 июня футболист дебютировал за сборную Японии в товарищеском матче против Сальвадора.
В нынешнем сезоне на счету Кубо пять мячей в 16 играх за «Токио» во всех турнирах.
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