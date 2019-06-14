«Спартак», «Динамо» и ЦСКА интересуются молодым сенегальцем

«Спартак», «Динамо», «Валенсия» и два неназываемых клуба бундеслиги следят за хавбеком молодежной сборной Сенегала Амаду Санья, утверждает «Чемпионат». По данным Transfermarkt, вингером также интересуется ЦСКА.
На чемпионате мира U20 Санья забил четыре мяча в четырех матчах. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала, где проиграл Южной Корее в серии пенальти.
10 июня футболисту исполнилось 20 лет.
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