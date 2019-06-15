Промес может перейти в «Аякс» - Советский спорт
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15 июня 2019 01:34ФутболКоноплев Александр

Промес может перейти в «Аякс»

Промес не играл в Голландии с 2014 года.

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес попал в сферу интересов «Аякса», передает De Telegraaf.

Отступные за голландца составляют 150 млн евро, поэтому амстердамцы попытаются продать хавбека Хакима Зиеша и нападающего Давида Нереса, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. Ранее сообщалось, о желании «Спартака» вернуть своего бывшего игрока, с которым красно-белые расстались летом 2018 года за 24 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Промес забил пять мячей и отдал 10 голевых передач в 56 матчах за «Спартак» и «Севилью» во всех турнирах.

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