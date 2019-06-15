«Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о возвращении Хуммельса Защитник провел в «Баварии» три сезона.

«Боруссия» намерена вернуть защитника «Баварии» Матса Хуммельса, сообщает Sport Bild.

30-летний игрок обороны, выступавший за «Боруссию» с 2008 по 2016 годы, предыдущие три сезона провел в своем родном клубе.

Руководители вице-чемпионов Германии уже вышли с предложением о трансфере и начали переговоры с «Баварией», о чем был проинформирован главный тренер команды Нико Ковач.

В составе «Баварии» Хуммельс трижды подряд выигрывал бундеслигу и Суперкубок Германии, а в нынешнем сезоне стал и обладателем Кубка Германии.

Всего на его счету 118 матчей за «Баварию», 25 голов и 16 результативных передач.