«Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о возвращении Хуммельса

«Боруссия» намерена вернуть защитника «Баварии» Матса Хуммельса, сообщает Sport Bild.
30-летний игрок обороны, выступавший за «Боруссию» с 2008 по 2016 годы, предыдущие три сезона провел в своем родном клубе.
Руководители вице-чемпионов Германии уже вышли с предложением о трансфере и начали переговоры с «Баварией», о чем был проинформирован главный тренер команды Нико Ковач.
В составе «Баварии» Хуммельс трижды подряд выигрывал бундеслигу и Суперкубок Германии, а в нынешнем сезоне стал и обладателем Кубка Германии.
Всего на его счету 118 матчей за «Баварию», 25 голов и 16 результативных передач.
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