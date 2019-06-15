Игорь Калинин: Очень рад оказаться в таком прославленном клубе, как «Динамо» - Советский спорт
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15 июня 2019 08:07ФутболЛипкин Антон

Игорь Калинин: Очень рад оказаться в таком прославленном клубе, как «Динамо»

Защитник «Рубина» перешел в «Динамо».

Защитник Игорь Калинин прокомментировал переход в московское «Динамо».

«Очень рад оказаться в таком прославленном клубе, – приводит слова 23-летнего игрока обороны официальный сайт бело-голубых. – Исторически «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи.

Знаю, что недавно был открыт красавец-стадион, с нетерпением ожидаю выхода на поле».

Напомним, Калинин подписал с «Динамо» трехлетний контракт. Ранее он выступал в России за «Волгарь», «Краснодар» и «Рубин».

Калинин стал третьим новичком «Динамо» после полузащитника Себастьяна Шиманьски и защитника Заурбека Плиева.

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