Комбаров назвал слухами информацию о переходе в «Крылья Советов»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о том, что может уйти в аренду в «Крылья Советов».
«Это слухи», – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего игрока обороны.
Напомним, срок контракт Комбарова рассчитан до июня 2020 года. При этом в весенней части прошлого сезона он перестал стабильно попадать в стартовый состав команды. Начиная с марта, он выходил на поле только в трех матчах – двух в премьер-лиге и одном – в Кубке России.
Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года. Среди действующих игроков красно-белых на его счету больше всех матчей за клуб (274).
Добавим, что в субботу игроки «Спартака» проходят медосмотр перед началом подготовки к следующему сезону.
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