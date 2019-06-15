Комбаров назвал слухами информацию о переходе в «Крылья Советов» У защитника «Спартака» еще год действует контракт с клубом.

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о том, что может уйти в аренду в «Крылья Советов».

«Это слухи», – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего игрока обороны.

Напомним, срок контракт Комбарова рассчитан до июня 2020 года. При этом в весенней части прошлого сезона он перестал стабильно попадать в стартовый состав команды. Начиная с марта, он выходил на поле только в трех матчах – двух в премьер-лиге и одном – в Кубке России.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года. Среди действующих игроков красно-белых на его счету больше всех матчей за клуб (274).

Добавим, что в субботу игроки «Спартака» проходят медосмотр перед началом подготовки к следующему сезону.