Николай Рассказов: Мне еще предстоит восстановление Защитник «Спартака» пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы.

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о том, как проходит восстановление после травмы лодыжки, которую он получил 21 апреля в матче 24-го тура премьер-лиги с «Енисеем» (2:0).

«Восстановление еще предстоит, – приводит «Р-Спорт» слова 21-летнего игрока обороны. – Сейчас буду обсуждать с докторами».

При этом Рассказов заявил, что рассчитывает начать подготовку к сезону в общей группе.

Напомним, в субботу игроки «Спартака» проходят медобследование перед началом сборов. С 16 по 21 июня команда будет тренироваться на базе в Тарасовке, а 22 июня проведет контрольный матч с «Сочи» на запасном поле «Открытия Арены».

После этого команда отправится в Австрию, где примет участие в предсезонном турнире с участием «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».