Божович рассчитывает получить российское гражданство - Советский спорт
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15 июня 2019 12:52ФутболСпирин Дмитрий

Божович рассчитывает получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович планирует получить российское гражданство.

«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», - цитирует Божовича Sport24.ru.

Миодраг Божович подтвердил, что он продолжит работать с «Крыльями Советов» после того, как команде удалось отстоять место в РПЛ.

Ранее Божович в России тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Локомотив», «Ростов» и тульский «Арсенал».

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