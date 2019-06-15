Божович рассчитывает получить российское гражданство Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович планирует получить российское гражданство.

«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», - цитирует Божовича Sport24.ru.

Миодраг Божович подтвердил, что он продолжит работать с «Крыльями Советов» после того, как команде удалось отстоять место в РПЛ.

Ранее Божович в России тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Локомотив», «Ростов» и тульский «Арсенал».