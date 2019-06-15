Божович рассчитывает получить российское гражданство

«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», - цитирует Божовича Sport24.ru.
Миодраг Божович подтвердил, что он продолжит работать с «Крыльями Советов» после того, как команде удалось отстоять место в РПЛ.
Ранее Божович в России тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Локомотив», «Ростов» и тульский «Арсенал».
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