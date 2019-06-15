Златко Далич: Россия ассоциируется с огромным успехом, гордостью и эмоциями - Советский спорт
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15 июня 2019 12:56ФутболЛипкин Антон

Златко Далич: Россия ассоциируется с огромным успехом, гордостью и эмоциями

Главный тренер сборной Хорватии презентовал в Москве книгу.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал три вещи, с которыми у него ассоциируется Россия после чемпионата мира.

«Первое – это огромный успех сборной Хорватии, – приводит ТАСС слова Далича. – Второе – гордость, третье – эмоции».

Напомним, накануне Далич презентовал в Москве книгу «Россия нашей мечты», посвященную выступлению национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

Год назад сборная Хорватии дошла до финала турнира, где на стадионе «Лужники» проиграла Франции, впервые в своей истории став серебряным призером чемпионата мира. В ¼ финала Хорватия победила Россию по пенальти.

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