Илья Кутепов: Полностью восстановился и готов к сборам - Советский спорт
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15 июня 2019 13:44ФутболЛипкин Антон

Илья Кутепов: Полностью восстановился и готов к сборам

Игроки «Спартака» начинают подготовку к новому сезону.

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что полностью восстановился после травмы и готов приступить к подготовке к новому сезону.

«Полностью восстановился и готов к сборам», – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока.

Напомним, Кутепов не играл с 17 марта, когда провел свой последний матч в прошлом сезоне с «Зенитом» (1:1). После этого в Риме он перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.

В субботу игроки «Спартака» проходят медобследование перед началом предсезонной подготовки, которая начнется в понедельник. До 21 июня команда будет тренироваться на сборе в Тарасовке.

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