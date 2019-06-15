Денис Глушаков: Медосмотр прошел в рабочем режиме - Советский спорт
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15 июня 2019 13:59ФутболЛипкин Антон

Денис Глушаков: Медосмотр прошел в рабочем режиме

Полузащитник «Спартака» прошел медосмотр вместе с командой.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как прошло медицинское обследование.

«Все прошло в рабочем режиме», – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего игрока.

Напомним, в субботу игроки «Спартака» проходили медосмотр перед началом подготовки к новому сезону.

Ранее сообщалось, что Глушаков может покинуть «Спартак» за год до истечения срока контракта. Концовку прошлого сезона полузащитник пропустил из-за ушиба колена.

«Спартак» начнет подготовку к сезону на базе в Тарасовке, после чего примет участие в турнире в Австрии с участием «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».

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