Денис Глушаков: Медосмотр прошел в рабочем режиме

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как прошло медицинское обследование.
«Все прошло в рабочем режиме», – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего игрока.
Напомним, в субботу игроки «Спартака» проходили медосмотр перед началом подготовки к новому сезону.
Ранее сообщалось, что Глушаков может покинуть «Спартак» за год до истечения срока контракта. Концовку прошлого сезона полузащитник пропустил из-за ушиба колена.
«Спартак» начнет подготовку к сезону на базе в Тарасовке, после чего примет участие в турнире в Австрии с участием «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».
В первом туре нового чемпионата красно-белые примут на «Открытие Арене» новичка чемпионата – «Сочи».
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