Полоз может вернуться в «Ростов» Нападающий Дмитрий Полоз следующий сезон может провести в составе «Ростова».

Как сообщает Sport24.ru, ростовчане планируют выкупить 27-летнего игрока у «Зенита».

В прошлом сезоне Полоз играл за «Рубин» на правах аренды. Он провел за казанскую команду 27 матчей и забил 5 мячей. В мае футболист покинул «Рубин».

Ранее Дмитрий Полоз уже выступал за «Ростов» в 2012 - 2017 годах.