Полоз может вернуться в «Ростов»

Как сообщает Sport24.ru, ростовчане планируют выкупить 27-летнего игрока у «Зенита».
В прошлом сезоне Полоз играл за «Рубин» на правах аренды. Он провел за казанскую команду 27 матчей и забил 5 мячей. В мае футболист покинул «Рубин».
Ранее Дмитрий Полоз уже выступал за «Ростов» в 2012 - 2017 годах.
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