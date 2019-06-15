Артем Ребров: Прооперированное плечо лучше, чем здоровое

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что постепенно начнет тренировки в общей группе.
«Плечо, которое оперировали, говорят, лучше, чем здоровое, – приводит «Р-Спорт» слова 35-летнего вратаря. – Так что все в порядке. Постепенно начну тренироваться в общей группе в Тарасовке».
Напомним, Ребров пропустил весеннюю часть сезона из-за травмы плеча.
В субботу игроки «Спартака» прошли медосмотр перед началом подготовки к новому сезону, которая стартует в понедельник. В конце июня команда примет участие в турнире в Австрии, где сыграет с «Краснодаром», ЦСКА и «Ростовом».
В первом туре нового чемпионата красно-белые примут на «Открытие Арене» новичка чемпионата – «Сочи».
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