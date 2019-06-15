«Наполи» планирует приобрести Лосано

По информации итальянских СМИ, 23-летний Лосано уже дал согласие на переход в серию А.
А «Наполи» готов заплатить за игрока 50 миллионов евро.
В 30 матчах чемпионата Голландии-2018/19 Лосано забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.
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