Легионеры и сборники «Локомотива» пройдут медосмотр в индивидуальном порядке Красно-зеленые выходят из отпуска 19 июня.

Легионеры и сборники «Локомотива» пройдут медосмотр в индивидуальном порядке

Вице-чемпионы России пройдут медосмотр 19 июня, однако в нем не примут участие игроки, выступавшие в июне за свои сборные.

«(Легионерам и сборникам) предоставлены дополнительные выходные. Они прибудут на сбор позже и пройдут осмотр в индивидуальном порядке», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы красно-зеленых.

Напомним, 6 июня в первом официальном матче нового сезона «Локомотив» разыграет Суперкубок России с «Зенитом». Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.

Из игроков «Локомотива» за свои сборные играли: Гилерме, Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Федор Смолов (все – Россия), Соломон Кверквелия, Хвича Кварацхелия (оба – Грузия), Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус (оба – Польша).