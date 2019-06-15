В Испании обокрали дом Лукаса Васкеса Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес стал жертвой воров.

Дом 27-летнего футболиста был ограблен в момент, когда игрок находился со своей семьей в отпуске, сообщает AS.

По данным источника, из дома Васкеса были украдены многие личные вещи футболиста и его родственников.

Напомним, это не первый случай, когда в Испании дома известных игроков подвергаются ограблению. Ранее жертвами воров стали Жорди Альба, Карим Бензема, Жерар Пике, Альваро Мората.