«Реал» пока не может продать Наваса - Советский спорт
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15 июня 2019 16:23ФутболСпирин Дмитрий

«Реал» пока не может продать Наваса

Вратарь «Реала» Кейлор Навас готов покинуть клуб.

Тем не менее, по информации AS, «Реал» пока не имеет конкретных предложений о трансфере голкипера сборной Коста-Рики.

В новом клубе Навас хотел бы получать 7 миллионов евро в год, что отпугивает потенциальных покупателей.

Напомним, Кейлор потерял статус первого вратаря «Реала» после прихода в команду Тибо Куртуа.

Контракт вратаря с мадридцами действует до 2021 года.

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