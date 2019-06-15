«Реал» пока не может продать Наваса Вратарь «Реала» Кейлор Навас готов покинуть клуб.

Тем не менее, по информации AS, «Реал» пока не имеет конкретных предложений о трансфере голкипера сборной Коста-Рики.

В новом клубе Навас хотел бы получать 7 миллионов евро в год, что отпугивает потенциальных покупателей.

Напомним, Кейлор потерял статус первого вратаря «Реала» после прихода в команду Тибо Куртуа.

Контракт вратаря с мадридцами действует до 2021 года.