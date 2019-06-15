Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим игроком сезона - Советский спорт
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15 июня 2019 17:30ФутболСпирин Дмитрий

Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим игроком сезона

Полузащитник Антон Миранчук признан лучшим футболистом «Локомотива» в сезоне-2018/19.

23-летний футболист победил в голосовании среди болельщиков, набрав 10 511 голосов (55,78%).

На втором месте оказался польский полузащитник Гжегож Крыховяк — 1988 голосов или 10,55%. На третьем — вратарь Гилерме — 1817 голосов или 9,64%.

В сезоне-2018/19 Антон Миранчук стал лучшим бомбардиром «Локомотива», забив 16 мячей в 39 матчах всех турниров.

Напомним, «Локомотив» занял второе место в прошедшем чемпионате России и завоевал Кубок страны.

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