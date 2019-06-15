Анюков будет тренером «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что защитник Александр Анюков завершил карьеру игрока.
– Анюков – в системе клуба на тренерской должности, – сказал Медведев в интервью ТАСС.
Анюков провел за «Зенит» 417 матчей.
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