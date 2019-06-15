Анюков будет тренером «Зенита» - Советский спорт
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15 июня 2019 18:39Футбол

Анюков будет тренером «Зенита»

Ветеран российского футбола станет тренером.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что защитник Александр Анюков завершил карьеру игрока.

– Анюков – в системе клуба на тренерской должности, – сказал Медведев в интервью ТАСС.

Анюков провел за «Зенит» 417 матчей.

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