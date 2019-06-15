Ди Франческо возглавит «Сампдорию» - Советский спорт
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15 июня 2019 19:21ФутболСпирин Дмитрий

Ди Франческо возглавит «Сампдорию»

Бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо станет наставником «Сампдории».

По данным итальянских СМИ, Ди Франческо уже согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Генуи.

При этом, сначала он должен расторгнуть действующий контракт с «Ромой», которую покинул в марте 2019 года после вылета команды из Лиги чемпионов.

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