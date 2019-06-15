СМИ: «Спартак» купил Понсе - Советский спорт
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15 июня 2019 20:18ФутболКоноплев Александр

СМИ: «Спартак» купил Понсе

Красно-белые подготовились к сезону.

Нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком», сообщает Sport24. По предварительным данным, трансфер форвард обойдет красно-белым в восемь миллионов долларов.

Сезон-2018/19 Понсе провел в аренде в АЕК. На его счету 21 мяч и четыре голевых передачи в 43 матчах сезона.

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