Украина выиграла молодежный чемпионат мира - Советский спорт
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15 июня 2019 20:54ФутболКоноплев Александр

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

Пришла сенсация, откуда не ждали.

Сборная Украины выиграла чемпионат мира среди игроков до 20 лет.

В финальном матче украинцы обыграли Южную Корею – 3:1.

Дубль на счету Владислава Супряги. Еще один мяч забил Георгий Цитаишвили.

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