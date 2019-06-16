Сборная Мексики разгромила Кубу на Кубке КОНКАКАФ

Игра группы А прошла в Калифорнии и завершилась со счетом 7:0 в пользу мексиканцев.
В составе победителей хет-трик оформил Уриэль Антуна, дубль сделал Рауль Хименес. По разу отличились Диего Рейес и Алексис Вега.
В другом матче группы А сборная Канады разгромила команду Мартиники со счетом 4:0.
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