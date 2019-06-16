«Бавария» планирует арендовать Бэйла у «Реала» - Советский спорт
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16 июня 2019 10:48ФутболСпирин Дмитрий

«Бавария» планирует арендовать Бэйла у «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге.

По информации британского таблоида The Sun, в услугах Бэйла заинтересована «Бавария», которая по-прежнему ищет замену Франку Рибери и Арьену Роббену.

В то же время, сообщается, что «Реал» охотнее продал бы 29-летнего игрока.

В сезоне-2018/19 Бэйл забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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