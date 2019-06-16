«Бавария» планирует арендовать Бэйла у «Реала»

По информации британского таблоида The Sun, в услугах Бэйла заинтересована «Бавария», которая по-прежнему ищет замену Франку Рибери и Арьену Роббену.
В то же время, сообщается, что «Реал» охотнее продал бы 29-летнего игрока.
В сезоне-2018/19 Бэйл забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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