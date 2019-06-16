Фелиппе Коутиньо: Мне нечего сказать болельщикам «Барселоны»

«Мне нечего сказать болельщикам «Барселоны». Я благодарен им за всю поддержку, которую они мне всегда оказывали. У меня были трудные моменты, поскольку я играл не так, как они ожидали. Но это футбол, и я упорно работаю, чтобы стать лучше», - цитирует Коутиньо «Газета.ру» со ссылкой на Marca.
Напомним, сборная Бразилии в стартовом матче Кубка Америки обыграла команду Боливии со счетом 3:0. Коутиньо забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи.
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