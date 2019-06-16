«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, но хочет дождаться всех предложений

По информации британского таблоида The Sun, «Эвертон» готов продать 21-летнего футболиста ЦСКА за 12 миллионов фунтов.
Однако сначала клуб из Ливерпуля хочет выслушать другие предложения по игроку. В частности, на Влашича претендует «Ньюкасл», который пока не сделал конкретного предложения «Эвертону».
Никола Влашич в минувшем сезоне в 25 матчах РПЛ забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.
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