«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, но хочет дождаться всех предложений - Советский спорт
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16 июня 2019 13:56ФутболСпирин Дмитрий

«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, но хочет дождаться всех предложений

Руководство «Эвертона» пока не приняло решение о трудоустройстве хорватского полузащитника Николы Влашича.

По информации британского таблоида The Sun, «Эвертон» готов продать 21-летнего футболиста ЦСКА за 12 миллионов фунтов.

Однако сначала клуб из Ливерпуля хочет выслушать другие предложения по игроку. В частности, на Влашича претендует «Ньюкасл», который пока не сделал конкретного предложения «Эвертону».

Никола Влашич в минувшем сезоне в 25 матчах РПЛ забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

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