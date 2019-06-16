«Спартак» начал подготовку к сезону-2019/20

Команда начала подготовку к новому сезону.
Перед выходом на утреннюю тренировку главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал команде о планах работы на первом сборе, который пройдет на базе клуба.
Последующее занятие на поле длилось полтора часа. В основном оно состояло из упражнений на выносливость и беговой работы.
Напомним, «Спартак» занял пятое место в чемпионате России-2018/19 и пробился в Лигу Европы.
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