«Спартак» начал подготовку к сезону-2019/20 16 июня футболисты московского «Спартака» собрались на базе в Тарасовке.

Команда начала подготовку к новому сезону.

Перед выходом на утреннюю тренировку главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал команде о планах работы на первом сборе, который пройдет на базе клуба.

Последующее занятие на поле длилось полтора часа. В основном оно состояло из упражнений на выносливость и беговой работы.

📄 «Спартак» начал подготовку к сезону-2019/2020



Занятие на поле длилось полтора часа. В основном оно состояло из упражнений на выносливость и беговой работы.



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Напомним, «Спартак» занял пятое место в чемпионате России-2018/19 и пробился в Лигу Европы.