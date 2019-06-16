До конца июня семь футболистов могут покинуть «Барселону» - Советский спорт
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16 июня 2019 16:37ФутболВащенко Сергей

До конца июня семь футболистов могут покинуть «Барселону»

По информации издания Sport.es, каталонская «Барселона» в ближайшее время собирается заработать на продаже футболистов 65 миллионов евро.

Испанский клуб до конца июня собирается продать двух вратарей (Яспера Силлессена и Адриана Ортолу), а двух защитников (Марка Кукурелью и Серхи Паленсио) и трех полузащитников (Дениса Суареса, Андре Гомеша и Рафинью).

Ранее появилась информация, что руководство «Барселоны» ведет переговоры о покупке 25-летнего португальца дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру.

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