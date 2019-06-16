До конца июня семь футболистов могут покинуть «Барселону»

Испанский клуб до конца июня собирается продать двух вратарей (Яспера Силлессена и Адриана Ортолу), а двух защитников (Марка Кукурелью и Серхи Паленсио) и трех полузащитников (Дениса Суареса, Андре Гомеша и Рафинью).
Ранее появилась информация, что руководство «Барселоны» ведет переговоры о покупке 25-летнего португальца дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру.
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