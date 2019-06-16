Билялетдинов может перейти в клуб РПЛ

Полузащитник Динияр Билялетдинов прибыл на просмотр в «Сочи», сообщил «Чемпионату» главный тренер южан Александр Точилин.
– Динияр еще пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди будут две контрольные игры, после них будем что-то решать, – сказал Точилин.
До февраля 2019 года 34-летний хавбек выступал за литовский «Тракай». Также в его карьере были «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин».
«Сочи» с сезона-2019/20 будет выступать в российской премьер-лиге.
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