Билялетдинов может перейти в клуб РПЛ Новичок премьер-лиги может подписать экс-игрока сборной России.

Полузащитник Динияр Билялетдинов прибыл на просмотр в «Сочи», сообщил «Чемпионату» главный тренер южан Александр Точилин.

– Динияр еще пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди будут две контрольные игры, после них будем что-то решать, – сказал Точилин.

До февраля 2019 года 34-летний хавбек выступал за литовский «Тракай». Также в его карьере были «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин».

«Сочи» с сезона-2019/20 будет выступать в российской премьер-лиге.