Хенрик Ларссон вновь возглавил «Хельсинборг»

Известный шведский футболист Хенрик Ларссон стал главным тренером «Хельсинборга», сообщает официальный сайт клуба. Контракт заключен до конца 2019 года. Специалист уже возглавлял команду с 2015 по 2016 год, а до этого он выступал за клуб на протяжении шести сезонов.
– Приятно вернуться в клуб, с которым так много связано. Я очень мотивирован. Нас, тренеров, игроков, всех людей в клубе и, конечно, болельщиков, ждет невероятный вызов, – сказал Ларссон.
Будучи тренером, Ларссон одержал 70 побед в 195 матчах.
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