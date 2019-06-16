Хенрик Ларссон вновь возглавил «Хельсинборг» При Ларссоне «Хельсинборг» впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Швеции.

Известный шведский футболист Хенрик Ларссон стал главным тренером «Хельсинборга», сообщает официальный сайт клуба. Контракт заключен до конца 2019 года. Специалист уже возглавлял команду с 2015 по 2016 год, а до этого он выступал за клуб на протяжении шести сезонов.

– Приятно вернуться в клуб, с которым так много связано. Я очень мотивирован. Нас, тренеров, игроков, всех людей в клубе и, конечно, болельщиков, ждет невероятный вызов, – сказал Ларссон.

Будучи тренером, Ларссон одержал 70 побед в 195 матчах.