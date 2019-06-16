Защитник донецкого «Шахтера» может перейти в «Динамо»

Защитник донецкого «Шахтера» Иван Ордец интересен московскому «Динамо», утверждает «Чемпионат».
Бело-голубым футболист может достаться бесплатно – его контракт истекает 30 июня 2019 года. Ранее «Шахтер» продал полузащитника Ярослава Ракицкого в «Зенит» и защитника Олега Данченко в казанский «Рубин».
В сезоне-2018/19 Ордец из-за травмы провел всего два матча за дончан.
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