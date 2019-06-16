Защитник донецкого «Шахтера» может перейти в «Динамо» - Советский спорт
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16 июня 2019 17:49ФутболКоноплев Александр

Защитник донецкого «Шахтера» может перейти в «Динамо»

«Динамо» продолжает усиливаться.

Защитник донецкого «Шахтера» Иван Ордец интересен московскому «Динамо», утверждает «Чемпионат».

Бело-голубым футболист может достаться бесплатно – его контракт истекает 30 июня 2019 года. Ранее «Шахтер» продал полузащитника Ярослава Ракицкого в «Зенит» и защитника Олега Данченко в казанский «Рубин».

В сезоне-2018/19 Ордец из-за травмы провел всего два матча за дончан.

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