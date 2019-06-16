Срна может перейти в «Рому» вслед за Фонсекой Ветеран уже покинул «Кальяри».

Защитник «Кальяри» Дарио Срна может стать игроком «Ромы», утверждает L'Unione Sarda. 12 июня римский клуб возглавил португалец Паулу Фонсека, который пересекался с футболистом в «Шахтере». Уже известно, что Срна не продлит контракт с сардинийцами.

В минувшем сезоне на счету 37-летнего хорвата четыре результативные передачи в 26 матчах серии А.