Срна может перейти в «Рому» вслед за Фонсекой - Советский спорт
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16 июня 2019 18:41ФутболКоноплев Александр

Срна может перейти в «Рому» вслед за Фонсекой

Ветеран уже покинул «Кальяри».

Защитник «Кальяри» Дарио Срна может стать игроком «Ромы», утверждает L'Unione Sarda. 12 июня римский клуб возглавил португалец Паулу Фонсека, который пересекался с футболистом в «Шахтере». Уже известно, что Срна не продлит контракт с сардинийцами.

В минувшем сезоне на счету 37-летнего хорвата четыре результативные передачи в 26 матчах серии А.

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