Судья из ДНР: Не могу сказать, что Федерация футбола Украина отказалась от нас, но… - Советский спорт
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16 июня 2019 19:57ФутболКоноплев Александр

Судья из ДНР: Не могу сказать, что Федерация футбола Украина отказалась от нас, но…

Война завершила карьеру перспективного арбитра.

Арбитр Дмитрий Жуков из Донецка, проработавший 30 матчей в чемпионате Украины, рассказал о своих отношениях с Федерацией футбола страны. Рефери не работал на высшем уровне с 2015 года.

– Я начал судейскую карьеру в 16 лет, в 20 лет попал во вторую украинскую лигу, в 25 – в первую. В 29 лет уже судил высшую лигу Украины. Был кандидатом ФИФА, отработал больше 30 игр в премьер-лиге Украины. Потом начались определенные конфликтные ситуации с судейским корпусом Украины… А дальше – война.

Для арбитров из Донецка существуют препятствия, чтобы добраться до территории Украины. Это всевозможные блокпосты и пропускные пункты. Чтобы успеть на игру, нужно было за два дня выезжать. В определенный момент для руководства федерации футбола Украины мы стали не сильно важными арбитрами. Не могу сказать, что они отказались от нас, но получилось как получилось, – приводит слова Жукова Sport24.

С 2014 года Донецк находится в зоне боевых действий между ополченцами Донецкой Народной Республики и Вооруженными силами Украины.

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