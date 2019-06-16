Ивица Олич: Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА хорват Ивица Олич сообщил, что его соотечественник, полузащитник армейцев Никола Влашич, желает остаться в клубе.
Влашич принадлежит «Эвертону», а сам футболист интересен «Ньюкаслу».
– Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь еще на один-два года. Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА, – сказал Олич в интервью «РИА Новости».
На счету Влашича восемь мячей и семь голевых передач в 31 матче за армейцев во всех турнирах.
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