Ивица Олич: Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА - Советский спорт
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16 июня 2019 20:12ФутболКоноплев Александр

Ивица Олич: Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА

Футболист хочет провести в Москве минимум один сезон.

Экс-нападающий ЦСКА хорват Ивица Олич сообщил, что его соотечественник, полузащитник армейцев Никола Влашич, желает остаться в клубе.

Влашич принадлежит «Эвертону», а сам футболист интересен «Ньюкаслу».

– Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь еще на один-два года. Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА, – сказал Олич в интервью «РИА Новости».

На счету Влашича восемь мячей и семь голевых передач в 31 матче за армейцев во всех турнирах.

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