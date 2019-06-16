«Тоттенхэм» обошел «Ювентус» в борьбе за Ндомбеле - Советский спорт
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16 июня 2019 20:26ФутболКоноплев Александр

«Тоттенхэм» обошел «Ювентус» в борьбе за Ндомбеле

Лондонцы «украли» футболиста у «Ювентуса».

«Ювентус» перестал считаться фаворитом в борьбе за полузащитника «Лиона» Танги Ндомбеле, сообщает Sky Italia. По данным источника, французский клуб ведет активные переговоры с «Тоттенхэмом». Ожидаемая сумма трансфера – 80 миллионов евро.

Ндомбеле перешел в «Лион» в 2017 году за восемь миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний хавбек забил три мяча и сделал восемь голевых передач в 49 матчах за клуб.

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