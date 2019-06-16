Дани Алвес: Мне нужна команда, которая знает, как побеждать

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес готов покинуть клуб. Причина – постоянные неудачи парижан на международной арене.
– Мне нравится в «ПСЖ», но в спортивном плане мы не добиваемся успехов. Мне нужна команда, которая ставит высокие цели и знает, как побеждать. Сейчас я сосредоточен на игре за сборную. После Кубка Америки я определюсь со своим будущим: может останусь, а может уйду, – приводит слова Алвеса Sport.es.
Контракт 36-летнего бразильца с «ПСЖ» истекает летом. Клуб предложил игроку продлить соглашение на один год. Сам Алвес настаивает на двух годах.
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