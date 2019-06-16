Иванович вошел в символическую сборную молодежных чемпионатов мира

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем сайте символическую сборную чемпионатов Европы для игроков не старше 21 года.
В нее вошел защитник «Зенита» Бранислав Иванович. Наибольшее представительство в команде имеет Италия – четыре игрока.
Полностью команда выглядит так.
Вратарь: Мануэль Нойер (сборная Германии, 2009).
Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии и Черногории, 2004 и 2006, сборная Сербии, 2007), Матс Хуммельс (сборная Германии, 2009), Алессандро Неста (сборная Италии, 1996), Джорджо Кьеллини (сборная Италии, 2006 и 2007).
Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (сборная Англии, 2000), Андреа Пирло (сборная Италии, 2000 и 2002), Хави Эрнандес (сборная Испании, 2000), Месут Озил (сборная Германии, 2009).
Нападающие: Франческо Тотти (сборная Италии, 1996), Рауль Гонсалес (сборная Испании, 1996).
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