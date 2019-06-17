Гилерме получил приз «Вратарь года»

Журнал «Огонек» признал вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме лучшим в своем амплуа в сезоне-2018/19. Решение принято по итогам голосования болельщиков, специалистов и редакции «Огонька»
Россиянин бразильского происхождения впервые получил эту награду. Чаще всего приз имени Яшина выигрывал Игорь Акинфеев (10 раз). Ринат Дасаев признавался лучшим вратарем страны шесть раз. Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев, Евгений Рудаков, Станислав Черчесов и Лев Яшин – по три.
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